Successo per il Global South Innovation 2025: nasce Società per l’Innovazione armonica

Si è chiusa con successo l’edizione del Global South Innovation 2025, il forum internazionale promosso a Maida (Catanzaro) da Entopan: tra panel, tavoli di co-progettazione, showcase e momenti istituzionali, si sono alternati sul palco più di 100 relatori rappresentanti del mondo dell’innovazione, dell’impresa, dell’università e della finanza, con un’affluenza di pubblico di circa 2000 persone che hanno partecipato per riflettere e costruire insieme nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

L’appuntamento si è concluso con gli interventi del fondatore e presidente di Entopan Francesco Cicione, dell’ex presidente del Consiglio e già Commissario europeo Paolo Gentiloni e del presidente di Asvis ed ex ministro Enrico Giovannini.

Cicione: “Al Sud è possibile attrarre”

“Quanto accaduto in questi giorni è la prova che al Sud non è solo possibile restare, ma è anche possibile attrarre per realizzare una visione etica e umanistica dell’innovazione – ha dichiarato Francesco Cicione, fondatore e presidente di Entopan -. Un grande ecosistema che dimostri come il Sud possa essere attrattivo non solo perché ci sono fondi pubblici ma perché ha asset geo-strategici, geo-economici e di capitale umano che le nostre università producono in maniera abbondante. È il nostro vantaggio competitivo su cui l’Italia può costruire il proprio ruolo nell’ecosistema globale dell’innovazione. In tanti diranno che non è possibile come è stato detto su molto altro. Ma il primo incubatore certificato nazionale nel Sud Italia lo abbiamo fatto qui, così come abbiamo integrato tante realtà insieme e stiamo realizzando uno dei più grandi hub sull’innovazione in Italia e non solo. Camminando insieme realizzeremo anche il campionato dell’Innovazione armonica”.

Gentiloni: “Mediterraneo area cruciale”

Parole rafforzate dall’intervento di Paolo Gentiloni, Co-chair Task Force Onu sul Debito, che ha sottolineato: “L’Europa, il Mediterraneo, l’Africa, i Paesi del Golfo, sono le aree cruciali per il destino del mondo nei prossimi 20-30 anni, dove si giocheranno le grandi scommesse sul piano sociale, economico, e delle relazioni politico-culturali. Con questa consapevolezza l’incontro di questi giorni ha il grande valore di ricercare il ruolo che dobbiamo avere come italiani, come Mezzogiorno d’Italia e come Europa”. Sulla stessa linea Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) secondo cui “il Mediterraneo è un’area difficile ma con grandi opportunità. L’Europa deve aumentare gli investimenti per l’innovazione per recuperare competitività e le imprese del Sud possono cogliere questa opportunità soprattutto se lavorano insieme. Quello che è accaduto qui al Global South Innovation è frutto di visioni”.

La firma del protocollo di intesa

L’edizione 2025 del Global South Innovation forum ha portato alla firma di un protocollo di intesa tra Entopan e Harmonic Innovation Group con Unimed, l’Unione delle Università del Mediterraneo, espressione di 184 atenei dell’aera. L’accordo mira a unire il mondo della ricerca universitaria e gli ecosistemi dell’innovazione, per incentivare nuove traiettorie di sviluppo condiviso. Tra le prospettive future anche l’idea di realizzare un master congiunto sull’innovazione armonica che valorizzi il potenziale accademico e imprenditoriale dell’intera area euro-mediterranea. La seconda iniziativa nata nei giorni del Forum è la costituzione della Società per l’Innovazione Armonica, una no profit che riunirà accademici, studiosi, ricercatori ed esperti internazionali con l’obiettivo di promuovere una visione integrata capace di tenere insieme progresso tecnologico, impatto sociale, sostenibilità ambientale e benessere delle comunità.

Il Global South Innovation è stato reso possibile grazie all’Harmonic Innovation Group, main partner dell’evento; a Deloitte alliance partner. I partner strategici sono stati Tech4You e Gruppo Ferraro; focus partner sono eFMe EBRAINS-Italy; partner ufficiali MyG, BiG Academy, Fon.Te; social partner Fondazione Santo Versace, Regala un Albero e Ecosistema Futuro.