Banche, Gros Pietro: "Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti"

Con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “siamo in linea anche per quanto riguarda la strategia di Intesa Sanpaolo con le indicazioni che ha dato. La nostra funzione è di fare credito e portare investimenti non soltanto sotto forma di credito, ma anche di equity. Quest’anno i crediti che abbiamo erogato in Italia sono in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Abbiamo assunto un impegno di 200 miliardi a disposizione delle aziende italiane, quindi stiamo facendo quello che il ministro chiede. Lo facciamo da prima banca italiana”. Lo ha detto a margine dell’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, in corso all’Università Bocconi di Milano, Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.