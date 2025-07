L'ipotesi contenuta in un emendamento al Dl Infrastrutture

Pedaggio autostrade: in vista un aumento dal 1° agosto, nei giorni di intenso traffico per l’esodo estivo. “La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad Anas” è integrata “di un ulteriore importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma”, si legge infatti in un emendamento dei relatori all’articolo 11 del dl Infrastrutture.

Il provvedimento in vigore dal 1° agosto

Il provvedimento, considerato il percorso parlamentare previsto, dovrebbe così entrare in vigore dal primo agosto. “Il canone così integrato è incrementato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nella misura corrispondente all’indice di inflazione rilevato”, si legge inoltre nel testo dell’emendamento.

La proposta, si sottolinea nella relazione illustrativa dell’emendamento, “si rende necessaria per individuare una copertura strutturale per il fabbisogno incrementale necessario ad Anas per far fronte ad una serie di eventi occorsi negli ultimi periodi (ridefinizione della rete in gestione Anas, incremento dei costi per l’illuminazione pubblica ecc)”. Tale fabbisogno, si sottolinea invece nella relazione tecnica, “ammonta a circa 90 milioni di euro annui, corrispondenti agli introiti aggiuntivi attesi dall’incremento del canone”.

L’ira dei consumatori: “Vergognoso”

“Se fosse confermato sarebbe vergognoso! E’ incredibile la volontà di questo Governo di fare cassa lanciando il sasso e nascondendo la mano”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, in merito “all’emendamento dei relatori al dl Infrastrutture che avrebbe introdotto un aumento del canone annuo corrisposto ad Anas sui pedaggi autostradali”. “Lo hanno già fatto togliendo gli sconti di Draghi sulle accise sui carburanti, ripristinando gli oneri di sistema sulle bollette della luce e del gas, alzando in quest’ultimo caso anche l’Iva dal 5% al 10 e al 22% a seconda dei consumi”, prosegue Dona. “Certe cose, come gli investimenti infrastrutturali, vanno finanziati con la fiscalità generale, nel rispetto del criterio della capacità contributiva fissato dall’art. 53 della Costituzione e non alzando a casaccio i pedaggi autostradali”, conclude Dona.

“Allo stato attuale, qualsiasi aumento dei pedaggi autostradali è inaccettabile, e rappresenterebbe un danno per milioni di automobilisti”, afferma invece Assoutenti, commentando l’emendamento al dl Infrastrutture. “Si tratta di una bruttissima sorpresa estiva per gli italiani, che arriva proprio quando milioni di cittadini si metteranno in viaggio sulle autostrade per raggiungere le località di villeggiatura – sottolinea il presidente Gabriele Melluso -. Un aumento del tutto ingiustificato, se si considera che il servizio reso agli utenti non appare migliorato: i cantieri perenni sulla rete e i problemi infrastrutturali cronici delle nostre autostrade continuano a creare disagi e disservizi quotidiani a danno di milioni di automobilisti”. “L’incremento delle tariffe previsto dall’emendamento non appare in alcun modo legato alla qualità del servizio, e rappresenta una ingiusta punizione a danno degli utenti.

Per questo riteniamo indispensabile avviare un serio monitoraggio di tutta la rete autostradale italiana, attraverso l’ausilio delle associazioni dei consumatori, volto ad individuare le tratte virtuose, e per le quali possono essere disposti aumenti dei pedaggi, e quelle invece più critiche, che non possono essere oggetto di benefici economici come l’incremento delle tariffe”, conclude Melluso.

Schlein: “Meloni vuole aumentare pedaggi, solo tasse e propaganda”

“Tasse e propaganda, nient’altro. Anche oggi Giorgia Meloni prova a mettere una tassa in più, stavolta sugli italiani che vanno in vacanza. Vuole aumentare i pedaggi autostradali da agosto, per colpire quando c’è più traffico di viaggia per le ferie. E lo fa con un emendamento presentato all’ultimo su un decreto, perché in fondo l’unica necessità e urgenza dei decreti del governo è quella di mettere le mani nelle tasche degli italiani“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. “Abbiamo già presentato un sub emendamento per fermarli. Sono tre anni che governano bloccando il salario minimo e non facendo nulla sul caro vita e le bollette più care d’Europa, almeno abbiano la decenza di smetterla di aumentare le tasse generalizzate su tutti mentre sfornano un condono al mese per i furbi”, conclude.

Disappunto FdI per emendamento su aumento pedaggi

Sull’aumento dei pedaggi autostradali, previsto in un emendamento depositato dai relatori al dl Infrastrutture attualmente all’esame delle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, ci sono state voci divergenti nella maggioranza. E’ quanto viene riferito da fonti parlamentari del centrodestra, le quali spiegano che in particolare Fratelli d’Italia avrebbe accolto con un certo disappunto l’emendamento che sarebbe stato voluto, viene riferito, soprattutto dalla Lega.

