Il bilancio 2024 di Fenice Srl, società legata all’attività imprenditoriale di Chiara Ferragni, registra un risultato negativo di 3,4 milioni. Tbs Crew Srl, società sempre legata alla attività di Ferragni, nel 2024 consegue un risultato negativo di 2,3 milioni. Lo comunica una nota delle società.

“Tbs Crew Srl e Fenice Srl anticipano la pubblicazione dei bilanci 2024, che riflettono un risultato negativo (rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni), coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa“, si legge nella nota.

Ferragni: “2024 importante, nuova direzione più fedele a mia personalità”

“Fenice S.r.l. è pronta a intraprendere una nuova direzione che avrà al centro l’innovazione e il rafforzamento della propria presenza digitale e fisica. Con un piano strategico di distribuzione che rivisita le modalità di vendita sia online che offline, il brand si prepara a offrire esperienze più mirate, moderne e in linea con le esigenze dei consumatori. Il 2025 sarà l’anno in cui vedremo concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento, ma anche una vera e propria crescita del marchio”. Così TBS Crew Srl e Fenice Srl, società legate all’attività imprenditoriale di Chiara Ferragni,in una nota sui loro bilanci 2024. Chiara Ferragni commenta: “Il 2024 è stato un anno importante per ripensare l’attività, a cominciare da… tutto!”.

“Con l’approvazione del bilancio 2024 e le azioni in corso – prosegue la nota – Tbs e Fenice S.r.l. guardano al futuro con fiducia, forti dell’impegno finanziario appena intrapreso e della riorganizzazione che permetterà di affrontare la nuova direzione, più Chiara, più essenziale e più fedele alla personalità imprenditoriale di Chiara Ferragni”.

Tbs Crew e Fenice, molte attività sospese in attesa valutare scenario

“Nel 2024, pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni tradizionalmente parte del business sono state sospese, in attesa di valutare l’evoluzione dello scenario di mercato”. E’ quanto si legge nella nota di Tbs Crew Srl e Fenice Srl, società legate all’attività imprenditoriale di Chiara Ferragni, che anticipano la pubblicazione dei bilanci 2024.

“In un periodo di incertezze – sottolineano le società nella nota – la decisione di rallentare le operazioni è stata presa per ripensare e riorganizzare la struttura aziendale, con l’obiettivo di affrontare le sfide future con una visione più solida e centrata. La crisi del mercato, seppur difficile, è stata un’opportunità per riposizionare il brand, rafforzare le scelte strategiche e orientarsi verso nuovi progetti e opportunità di crescita. Chiara Ferragni, pienamente consapevole della situazione e delle sfide che il mercato sta attraversando, ha compiuto un gesto straordinario di leadership decidendo di investire personalmente nella società Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro. Questo investimento non solo le consente di assumere il controllo della società con una quota di maggioranza assoluta, ma rappresenta anche un segnale forte di fiducia nel futuro e della sua visione a lungo termine. Un impegno che va ben oltre l’aspetto puramente finanziario: Ferragni ha scelto di mettersi in gioco personalmente per rilanciare il brand e consolidare le sue fondamenta, dimostrando, ancora una volta, il suo spessore imprenditoriale e la determinazione nel guidare la sua azienda verso un futuro di crescita e innovazione, nonostante le difficoltà economiche del contesto attuale”.

