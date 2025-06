Lo riporta il Wall Street Journal: l'intesa sembrerebbe quasi definitiva ma potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea sembrano vicini a un accordo su molte questioni commerciali, dalle norme sulla deforestazione al trattamento delle aziende tecnologiche statunitensi in Europa. Ma nella bozza di “accordo sul commercio reciproco” diffusa dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e visionata dal Wall Street Journal, non c’è nessun riferimento ai dazi, il cui destino rimane incerto. Secondo fonti a conoscenza del testo, la bozza delinea intese provvisorie su una serie di questioni commerciali specifiche, tra cui il Digital Markets Act dell’Ue, le tariffe alle frontiere basate sulle emissioni di carbonio, la cantieristica navale e altro ancora. L’accordo sembrerebbe quasi definitivo ma potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni o settimane.

