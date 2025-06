L'Ambasciatore in Italia Matja Longar: "Rapporti sempre più intensi, anche scientifici e culturali con il Meridione"

Slovenia e Italia sono legate anche da scambi commerciali che nel 2024 hanno superato i 10 miliardi.

“Il mercato italiano è tradizionalmente molto importante per le aziende slovene – afferma l’Ambasciatore della Slovenia in Italia, Matja Longar, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’ – le nostre esportazioni si concentrano maggiormente nel Nord Italia ma stiamo lavorando per estenderle all’Italia centrale e meridionale“.

“L’apertura dei Consolati Onorari della Repubblica di Slovenia a Napoli e a Bari nel 2023 contribuirà a intensificare i rapporti commerciali, scientifici nonché culturali con il Sud Italia. Gli scambi di servizi hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro – spiega Longar – gli investimenti diretti italiani in Slovenia ammontavano a 1,5 miliardi di euro alla fine del 2023, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti si sono concentrati principalmente nei settori finanziario, assicurativo e manifatturiero. Negli ultimi anni si sta rafforzando anche la cooperazione nel campo della scienza e della ricerca“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata