Ad aprile erano del 3,27%: si tratta di un calo di oltre un punto rispetto al 4,42% del dicembre 2023

A maggio il tasso medio sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni è sceso al 3,19% dal 3,27% del mese precedente. Lo rileva l’Abi, associazione bancaria italiana, nel suo Rapporto mensile. Si tratta quindi di un calo di oltre un punto rispetto al 4,42% a dicembre 2023.

Mutui, le dinamiche dei tassi Euribor e Irs

Il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media dell’1,96%, in calo di 13 punti base rispetto a maggio 2025 (2,09%) e inferiore di 88 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,84%). Il tasso lordo dei Bot a sei mesi è stato in media dell’1,93% in calo di 1 punto base rispetto a maggio (1,94%) e inferiore di 69 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,62%). Il tasso IRS a 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,55% sostanzialmente stabile rispetto a maggio (2,54%) e in aumento di 32 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,23%). Il tasso lordo dei Btp a 10 anni è stato in media del 3,49% in calo di 12 punti base rispetto a maggio (3,61%) e in aumento di 15 punti base rispetto a dicembre 2024 (3,34%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata