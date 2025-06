Confermata presidente Nadia Cherubini, nel consiglio anche Belinda Sepe

Per Nucleco arriva un nuovo Cda, con la nomina di Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione di Nucleco – società del Gruppo Sogin (60%) e partecipata da Enea (40%) – specializzata nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella decontaminazione e bonifica di impianti industriali. Il Cda ha confermato la presidente Nadia Cherubini (responsabile Tecnologie, impianti e materiali per la fissione nucleare di Enea). Ha nominato Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di amministratore delegato. A completare il Consiglio di amministrazione Belinda Sepe (direttrice Amministrazione, risorse, sistemi e Ict di Sogin). Il Consiglio resterà in carica per i prossimi tre anni.

Il nuovo ad Fabrizio Scolamacchia è laureato in ingegneria meccanica. Inizia la sua carriera professionale nel project management di Alenia Spazio, oggi Thales Alenia Space. Nel 2004 entra in Sogin, la società di Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, della localizzazione e realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e della valorizzazione industriale dei siti nei quali opera. Negli anni Scolamacchia ha ricoperto in Sogin ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di responsabile della disattivazione della centrale nucleare del Garigliano (Sessa Aurunca) e di responsabile della realizzazione del complesso Cemex a Saluggia. Dal 2023 era direttore Acquisti e appalti della società.

“Il nuovo Cda – dichiara Scolamacchia – è pronto ad affrontare le sfide che l’attendono con impegno e dedizione, per continuare a garantire l’eccellenza operativa che da sempre contraddistingue il lavoro di Nucleco“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata