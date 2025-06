A dirlo la direttrice business Regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia

“Un nuovo treno elettrico mono-piano che si aggiunge ai 17 che sono già arrivati ed entro quest’anno ce ne saranno altri otto: 7 mono-piano e uno doppio piano. Abbiamo rinnovato tutta la flotta della direzione regionale Marche, con una età media di 7 anni. Grandi investimenti, 300 milioni di euro di Trenitalia, 37 milioni da parte della Regione Marche a cui se ne sono aggiunti ulteriori 28 di fondi Pnrr”. A dirlo la direttrice business Regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, al binario 2 ovest della stazione ferroviaria di Ancona alla consegna di un nuovo convoglio.

“Sono tuti treni di ultima generazione – ha aggiunto -. Non solo per le caratteristiche tecnologiche e le performance tecniche all’avanguardia. Questo è un treno pensato per la sostenibilità: – 30% di consumi elettrici, materiale tutto riciclabile, quando finirà il percorso di vita sarà tutto riutilizzabile”. Un treno pensato per l’uso quotidiano, per i pendolari che studiano e che lavorano “quindi con le prese elettriche” ma anche per le famiglie e chi vuole portare con sé la bici: “Postazioni, fasciatoi e spazio per la carrozzina – ha proseguito la direttrice Giaconia -. La video-sorveglianza è presente con telecamere interne ed esterne. Un vero treno di ultima generazione”.

Il rapporto con la Regione Marche non è solo un investimento: “Si tratta di un contratto di servizio lungo, di 15 anni, ma è una vera e propria programmazione di ulteriori servizi. La prossima settimana, con l’orario estivo, partono alcuni sevizi per il mare e da Roma verso Loreto – ha concluso Giaconia -. Così come per i Link, i bus che fanno l’ultimo miglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata