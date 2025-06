Il sistema sviluppato da Open AI non funziona in diverse aree del mondo, problemi più gravi tramite l'app

ChatGPT down per migliaia di utenti nel mondo. E’ successo oggi, martedì 10 giugno, al sistema di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Nelle ultime 24 ore sulla piattaforma online Downdetector sono oltre mille gli utenti che hanno segnalato problemi di accesso allo strumento soprattutto tramite app ma anche passando per il sito web. L’interruzione globale ha scatenato il popolo del web, con diversi utenti che hanno postato sui social gli screenshot con i messaggi di errore e altri che hanno ironizzato sulla dipendenza già elevata dell’uomo da questo strumento.

Molti i commenti e le segnalazioni anche sulla piattaforma Downdetector: “Da circa 36 ore è un disastro completo, ha avuto 4 reset della memoria è si è persa tutte le immagini create per me, da 3 ore continua a non saper realizzare una immagine da prompt con scritte…”, scrive un utente. Non è ancora chiaro quali siano state le regioni del mondo maggiormente colpite dal disservizio.

Cos’è ChatGPT

ChatGPT è un chatbot sviluppato da OpenAI, basato su intelligenza artificiale generativa, che è in grado di rispondere in modo coerente e umano-simile a domande di vario genere. In sostanza, è un modello di linguaggio addestrato a comprendere e generare testi e può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, dalla risposta a domande alla generazione di contenuti.

ChatGPT è stato lanciato il 30 novembre 2022 e ha subito attirato l’attenzione per le sue risposte dettagliate e articolate.

A maggio 2023 OpenAI ha reso ChatGPT disponibile per iOS sull’App Store, a luglio 2023 per la versione Android sul Play Store.

