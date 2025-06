Le parole del professore dell'Università di Basilea nella seconda giornata della conferenza in corso a Firenze

“La democrazia sta colando a picco in moltissimi Paesi del mondo, questo oggi è il problema più importante per il futuro dal punto di vista economico e sociale: dobbiamo fare di tutto per capire perché questo sta accadendo, dobbiamo lavorare sull’economia politica”. Questo il messaggio di Bruno Frey, professore di Economia all’Università di Basilea, lanciato durante la seconda giornata della Conferenza internazionale “Renaissance in Economics. Manifesto for New Economy”, evento organizzato dal Festival Nazionale dell’Economia Civile in corso ieri e oggi a Firenze. Nel suo intervento, intitolato “Soddisfazione di vita e bene comune: a che punto siamo?”, Frey ha spiegato che il Manifesto del quale si sta discutendo a Firenze, già sottoscritto da 350 economisti italiani e oltre 100 accademici stranieri, “è estremamente importante perché oggi l’economia non si occupa realmente del mondo in cui viviamo”. “Il mondo in cui viviamo non è solo materiale, ma va ben oltre” – ha aggiunto Frey –. “Per questo è importante soprattutto che gli studenti imparino che ci sono altre modalità di pensiero. Gli studenti devono imparare in che modo affrontare l’economia per vedere l’intero disegno della società, compresi gli aspetti psicologici, ambientali e sociali: questo è molto importante”. L’economia civile è lo strumento per accelerare questo cambiamento e il rapporto sul Ben Vivere e la Generatività del territorio, che verrà presentato per la prossima edizione del FNEC dal 2 al 5 ottobre, è lo strumento per misurare la felicità pubblica e come si crea valore sociale condiviso. La piattaforma sul Ben Vivere, in fase di aggiornamento, è visionabile su: https://benvivere.nexteconomia.org/

