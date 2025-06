La presidente della Banca centrale europea: "Decisione quasi unanime. Stiamo arrivando alla fine di un ciclo"

La Bce rispetta le attese della vigilia e annuncia un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Di conseguenza, i tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e su quelle marginali scenderanno rispettivamente al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, con decorrenza dall’11 giugno 2025. Una decisione “quasi unanime”, ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, precisando che solo un membro del Consiglio direttivo si è opposto.

Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis, said President @Lagarde after the Governing Council decided to cut interest rates by 0.25 percentage points. pic.twitter.com/Y2oqwV7cJ7

— European Central Bank (@ecb) June 5, 2025