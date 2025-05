Per il Financial Times la presidente sarebbe pronta ad assumere la guida del Wef

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, potrebbe lasciare anticipatamente la guida della Bce per assumere la presidenza del World Economic Forum (Wef). A riportare la clamorosa notizia è il Financial Times, citando quanto dichiarato dal fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, il quale ha affermato che Lagarde ha discusso con lui del cambio alla guida del Wef ad aprile a Francoforte.

Bce smentisce voci: Lagarde determinata a portare a termine mandato

Dopo le voci sulle possibili dimissioni anticipate di Lagarde dalla Bce dalla stessa Banca Centrale arriva la smentita: “La presidente Lagarde si è sempre impegnata pienamente a portare a termine la sua missione ed è determinata a completare il suo mandato” ha detto a LaPresse un portavoce della Banca centrale europea (Bce), in merito alle indiscrezioni dei media secondo cui la presidente della Bce, Christine Lagarde, potrebbe lasciare anticipatamente il suo incarico a Francoforte per guidare il World Economic Forum (Wef).

Bce, quando termina il mandato di Christine Lagarde

Il mandato di otto anni di Lagarde alla guida della banca centrale dell’Eurozona termina il 31 ottobre 2027. The Financial Times ha citato il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, il quale ha affermato che Lagarde aveva discusso con lui ad aprile a Francoforte della possibilità di lasciare anticipatamente la guida della Bce per assumere la presidenza del Wef.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata