Un portavoce afferma: si tratta di "cambiamenti organizzativi per posizionare al meglio l'azienda"

Microsoft annuncia licenziamenti in tutto il mondo. Il taglio – riferisce il gruppo in una dichiarazione di un portavoce Microsoft a Cnbc – riguarderà il 3% dei dipendenti a tutti i livelli, in tutti i team e in tutte le aree geografiche.

“Continuiamo ad attuare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l’azienda per il successo in un mercato dinamico”, afferma il portavoce. Si tratta probabilmente della più grande ondata di licenziamenti di Microsoft dall’eliminazione di 10mila posti di lavoro nel 2023. A gennaio l’azienda aveva annunciato una piccola ondata di licenziamenti basati sulle prestazioni. Questi nuovi tagli – dice il portavoce di Microsoft – non sono legati alle prestazioni.

Microsoft aveva annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni in Italia.

