"Fase molto favorevole sia tra le persone alla guida dei due Paesi sia sui temi europei e internazionali"

I governi di Italia e Svezia sono in sintonia. E’ questa la riflessione da cui parte il ragionamento dell’Ambasciatore italiano in Svezia Michele Pala in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica.

“Le sfide con le quali è attualmente confrontato il commercio internazionale – afferma l’Ambasciatore Pala – portano inevitabilmente adesso a guardare di più anche alle possibilità di sbocco sui mercati europei, in particolari quelli caratterizzati da consumatori con un alto potere d’acquisto come in Svezia. Stiamo attraversando una fase molto favorevole anche in termini di sintonia tra i nostri governi, oltre che tra le persone che li guidano, sia sui temi europei che su quelli dell’agenda internazionale“.

“Italia e Svezia – continua l’Ambasciatore Pala – sono molto più vicine di quanto si tenda generalmente a pensare, evidentemente frutto anche del lavoro fatto per far reciprocamente comprendere meglio la prospettiva nordica e quella mediterranea all’interno della grande famiglia europea e ora anche della Nato“.

