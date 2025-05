Pronto il taglio del cuneo per i dipendenti della Pubblica amministrazione, quasi 500 euro in più a giugno

In arrivo una busta paga più pesante per gli statali. E’ pronto infatti il taglio del cuneo per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Tradotto significa quasi 500 euro in media in più a giugno per effetto del taglio del cuneo, arretrati compresi.

Nel cedolino del prossimo mese, come confermato dal ministero dell’Economia, arriverà dunque l’aumento previsto dal taglio del cuneo, circa 80 euro di media al mese, ma anche gli arretrati dei primi 5 mesi dell’anno, quindi altri 400 euro.

La Manovra 2025 ha confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale introdotto lo scorso anno per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di Bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata