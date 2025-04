Rinnovato il massimo impegno alla guida del Gruppo, modello business diversificato, e alta redditività

Intesa Sanpaolo conferma nel ruolo di Ceo Carlo Messina che parla di “massimo impegno” e di “banca leader in Europa”.

“Da quando sono consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo la lungimiranza dei nostri azionisti stabili – penso in particolare alle Fondazioni – ci ha consentito di costruire piani di lungo periodo e di andare oltre gli obiettivi fissati, anche in contesti di grande complessità come l’emergenza da Coronavirus e i conflitti insorti ai confini d’Europa e in Medio-Oriente – dice Messina – oggi intendo rinnovare il mio massimo impegno nel guidare il nostro Gruppo nell’interesse di tutti gli stakeholder, gli azionisti, i clienti, le nostre persone e i territori, in un momento di forte discontinuità del panorama bancario italiano e in un contesto internazionale in rapida trasformazione“.

“La consolidata leadership nell’erogazione del credito, il modello di business fortemente diversificato grazie alla posizione di leader internazionale nel wealth management and protection, l’essere una banca zero Npl e la redditività ai vertici del settore, confermeranno Intesa Sanpaolo banca leader in Europa nei prossimi anni”.

