“Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni brand“. Lo annuncia l’influencer Chiara Ferragni, sul suo account Instagram.”Non è solo una questione di quote di percentuali: è un inizio questa decisione, è un passo concreto”, prosegue l’influencer nel suo post sul social.

“È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. E’ assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. E’ essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand e il mio nome”, aggiunge. “Congratulazioni Chiara, ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”, è il messaggio che Chiara Ferragni ha voluto condividere sui social per far sapere che adesso ha il controllo del suo marchio.

