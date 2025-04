Il Governatore di Bankitalia: "Minati gli sforzi per ridurre ulteriormente la povertà estrema"

“Il mondo sta affrontando un preoccupante aumento dei conflitti e di acute tensioni geopolitiche“. Così il Governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, al 111esimo incontro del Development Committee della banca Mondiale e del fondo Monetario Internazionale a Washington.

“Persistenti deboli condizioni di sicurezza, scontri improvvisi in Paesi fragili, colpiti da conflitti e violenza, e battute d’arresto nel commercio internazionale hanno conseguenze correlate di vasta portata, in ultima analisi compromettendo i nostri sforzi per ridurre ulteriormente la povertà estrema e mettendo a rischio decenni di progressi – continua -. L’autocompiacimento è inaccettabile: tutte le istituzioni finanziarie internazionali devono rafforzare la loro efficienza e sfruttare i rispettivi vantaggi comparativi per garantire l’impatto e rafforzare la loro capacità di soddisfare le priorità dei Paesi in via di sviluppo. Devono funzionare come un sistema in un modo selettivo, coordinato e collaborativo”, conclude Panetta.

