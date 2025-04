Le quotazioni dei futures a giugno toccano i 3.509 dollari. Il rally va avanti dall'annuncio dei dazi di Donald Trump

L’oro raggiunge un record storico, oltre i 3.500 dollari l’oncia.

Le quotazioni dei futures per giugno dell’oro superano il loro record storico sfondando la quota di 3.500 dollari l’oncia. I contratti hanno toccato quota 3.509 dollari l’oncia prima di scendere e attestarsi all’attuale livello di 3.485,6 dollari l’oncia. I prezzi dell’oro, bene-rifugio per eccellenza, sono in rally sin dall’annuncio dei dazi reciproci da parte del presidente Usa Donald Trump.

Avvio di seduta in calo per i futures per maggio del gas Ttf, scambiati all’hub di riferimento europeo di Amsterdam, che cedono lo 0,52% a 35,47 euro al Megawattora.

Si attesta a 63,2 dollari al barile il prezzo dei futures per giugno del petrolio al West Texas Intermediate, con le quotazioni in rialzo dell’1,3%. In rialzo anche i prezzi al Brent del Mare del Nord, con i futures per giugno scambiati a 67,1 dollari al barile (+1,28%).

