Ha votato a favore l'86,48% del capitale presente. Lovaglio: "Ulteriore spinta di fiducia per l'operazione"

L’assemblea dei soci di Mps ha approvato l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata dalla banca di Siena su Mediobanca. Ha votato a favore l’86,48% del capitale presente in assemblea, contrario l’11,81%. L’aumento di capitale sottoposto ad approvazione nella parte straordinaria dell’assemblea di Monte dei Paschi è di oltre 13 miliardi di euro. In assemblea al voto sull’aumento del capitale per l’operazione su Mediobanca era presente il 73,59% del capitale sociale, i voti favorevoli corrispondono al 64,6% circa del totale.

Lovaglio: “Dai soci Mps ulteriore spinta di fiducia per l’Ops”

“Una bellissima operazione innovativa che dà veramente delle belle prospettive per tutti i nostri clienti, dipendenti, per l’economia in generale, per il territorio. Questa operazione” su Mediobanca “segna un nuovo modo di avviare il consolidamento bancario. Siamo molto orgogliosi che i nostri azionisti ci hanno appoggiato e questo ci dà una ulteriore spinta di fiducia“, ha detto l’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ai cronisti a margine dell’assemblea.

Maione: “Avanti con Ops su Mediobanca, fiducia per i prossimi passi”

“Siamo soddisfatti: è un’operazione con grande valenza industriale e il consenso ottenuto ci dà ulteriore slancio perché riteniamo che la strada intrapresa sia quella giusta”, ha invece commentato il presidente di Mps, Nicola Maione. “Andiamo avanti, fiduciosi per i prossimi passi“, ha commentato.

