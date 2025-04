Importanza strategica degli Stati Uniti, sviluppo di prodotti e tecnologie per potenziare la capacità produttiva

De Nora più forte negli Usa, apre l’Innovation center in Ohio.

Industrie De Nora – multinazionale italiana specializzata nell’elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell’industria dell’idrogeno verde, ha aperto un nuovo centro in America, l’Innovation center, destinato a essere la culla dell’innovazione tecnologica di De Nora negli Stati Uniti.

Inaugurato alla presenza del direttore generale di De Nora Tech, Michael Carroll, e delle autorità locali, il nuovo centro segna un altro importante investimento nel Paese e conferma l’importanza strategica dell’America nel piano di espansione internazionale del Gruppo. Il centro di Innovazione rafforza ulteriormente le attività di innovazione di De Nora, che sono sempre state all’avanguardia e un motore per la sua crescita.

Rispondendo alle esigenze dei suoi clienti americani di soluzioni avanzate, è l’ultima aggiunta ai cinque centri di ricerca già attivi in Italia, Stati Uniti e Giappone.

La nuova struttura si concentrerà sullo sviluppo di prodotti e tecnologie e potenzierà le capacità produttive degli elettrodi DSA per l’industria del cloro-alcali e degli elettrodi a diffusione di gas (GDE) per processi innovativi. Inoltre, consentirà lo sviluppo di tecnologie fondamentali per le celle a combustibile e l’elettrolisi dell’acqua, nonché di una vasta gamma di nuove tecnologie, come la conversione della CO2 e la produzione di sostanze chimiche speciali.

Il centro, che inizialmente occuperà una superficie di quasi 1000 metri quadrati, è direttamente collegato allo stabilimento di produzione situato a Mentor, Ohio, e ha già un piano per la sua ulteriore espansione. Avrà una capacità produttiva fino a 18mila metri quadrati all’anno di GDE e 30mila metri quadrati all’anno di elettrodi DSA.

“Grazie alla nostra dedizione e al nostro impegno nell’innovare e investire in tecnologie avanzate – osserva il ceo di De Nora Paolo Dellachà – siamo in grado di soddisfare tutte le richieste di soluzioni altamente efficienti da parte dei nostri clienti e partner. Sono orgoglioso di sostenere e celebrare l’apertura dell’Innovation Center presso la sede di De Nora Tech di Mentor, Ohio. L’Innovation Center mira a consolidare l’eccellenza dei nostri prodotti e a farli progredire ulteriormente nei settori energetico e chimico, rafforzando così la nostra posizione di leadership, basata sulla nostra capacità di supportare i nostri partner e clienti a livello locale, regionale e globale”.

“Questa nuova struttura all’avanguardia – aggiunge Carroll – è stata progettata per essere la pietra angolare delle nostre attività di ricerca e sviluppo in Nord America, in sinergia con i nostri stabilimenti statunitensi di Mentor. La nostra struttura di scale-up migliorerà il nostro ampio portafoglio di rivestimenti ed elettrodi, al servizio dell’industria chimica e del trattamento delle acque, oltre alla produzione di elettrodi per l’elettrolisi dell’acqua alcalina (AWE), elettrodi a diffusione di gas (GDE) per celle a combustibile e conversione di CO2, e altre soluzioni avanzate volte a decarbonizzare i processi industriali serviti all’interno del nostro portafoglio”.

