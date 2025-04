'Grande instabilità nel contesto internazionale, incertezza pesa sul Pil'

Dai dazi voluti da Donald Trump, per l’Italia, c’è da aspettarsi “un contraccolpo inevitabile“. Questo in sintesi il cuore dell’avvertimento di Bankitalia, sentita in audizione alle commissioni Bilancio del Parlamento sul Documento di finanza pubblica (Dfp) con il vicecapo del dipartimento Economia e statistica Andrea Brandolini.

Contesto di grande instabilità

“Il contesto internazionale è caratterizzato da grande instabilità“, l’annuncio il 2 aprile di un netto incremento dei dazi statunitensi sulle importazioni “ha prodotto una cesura dell’attuale assetto di regole internazionali. L’instabilità è accresciuta dall’incertezza che circonda il nuovo livello dei dazi” e “le ripercussioni sull’economia mondiale e sulla cooperazione internazionale saranno profonde“. Gli effetti peseranno sull’economia europea e su quella italiana: “La qualità elevata dei beni che vendiamo negli Stati Uniti e gli ampi margini di profitto di alcune imprese potranno attenuarne temporaneamente l’impatto, ma un contraccolpo sarà inevitabile se vi sarà un forte rallentamento del commercio mondiale“.

L’incertezza pesa sul Pil

“Le più recenti proiezioni della Banca d’Italia, diffuse a inizio aprile – aggiunge Brandolini – includono una prima e necessariamente parziale valutazione degli effetti dei dazi annunciati dagli Stati Uniti; e prefigurano un’espansione del Pil dello 0,6% nel 2025, dello 0,8 nel 2026 e dello 0,7 nel 2027; nell’intero triennio, la crescita economica è di 0,7 punti percentuali inferiore a quella stimata lo scorso dicembre; gli elementi di incertezza che gravano su questo quadro sono numerosi“.

In particolare, “l’instabilità delle politiche commerciali, la possibilità di prolungate turbolenze sui mercati finanziari e l’adozione di eventuali misure ritorsive da parte dei partner commerciali degli Stati Uniti possono compromettere l’andamento delle esportazioni e incidere negativamente sulla spesa per investimenti e consumi. In tale contesto, l’attuazione delle misure del Pnrr è fondamentale per sostenere la crescita e la solidità dell’economia nazionale”.

