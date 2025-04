Commissione Europea: "Visita di Meloni a Washington è gradita e coordinata con von der Leyen"

L’Unione Europea ha ufficializzato di aver sospeso per 90 giorni le sue contromisure nei confronti dei dazi commerciali applicati dagli Stati Uniti sui prodotti europei, per dare tempo e spazio ai negoziati Ue-Usa. La sospensione, annunciata per la prima volta dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen la scorsa settimana in seguito all’interruzione momentanea delle tariffe decretata dal presidente americano Donald Trump, entrerà in vigore domani, martedì. L’Esecutivo comunitario ha adottato lunedì due atti giuridici che, rispettivamente, impongono e sospendono le sue contromisure: il primo atto impone le contromisure dell’Ue e il secondo atto sospende tutte le misure di questo tipo fino al 14 luglio 2025.

I prossimi passi dell’Ue sui dazi

Le contromisure Ue sospese riguardano 21 miliardi di euro di esportazioni statunitensi nell’Unione e sono state prese in risposta ai dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio europei. Intanto, nell’ambito degli sforzi dell’Ue per trovare una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, il Commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic si trova a Washington DC per incontrare le sue controparti statunitensi al fine di esplorare il terreno per una soluzione negoziata. Come ha chiarito la presidente von der Leyen nella sua dichiarazione, l’UE desidera “dare una possibilità ai negoziati“, ma qualora i colloqui non si rivelassero soddisfacenti, entreranno in vigore le contromisure dell’UE. Continuano inoltre i lavori preparatori per ulteriori contromisure europee ai dazi.

Ue: visita Meloni in Usa coordinata con von der Leyen

Negli sforzi dei Paesi europei sui dazi c’è anche la visita a Washington della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che prenderà il via giovedì. La portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa, ha detto che il viaggio di Meloni è gradito dall’Ue e coordinato con la leader dell’Euroesecutivo. “La presidente von der Leyen e la prima ministra Meloni si sono tenute regolarmente in contatto, la Presidente è in costante contatto con tutti i leader. Nei giorni scorsi, sono state in contatto anche in relazione a questa missione e lo saranno anche prima della missione programmata”, ha detto. “Come ha detto la stessa Presidente in alcune interviste, qualsiasi contatto con gli Stati Uniti è ben accetto, naturalmente, la competenza a negoziare gli accordi commerciali spetta all’Ue. Questo è sancito dai nostri trattati, quindi è una nostra competenza esclusiva, ma la visita è molto gradita e strettamente coordinata“, ha sottolineato.

