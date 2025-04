L'annuncio arriva oggi dopo aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% da Capri Holdings Ltd

Prada si compra Versace per 1,25 miliardi. L’annuncio arriva oggi dopo aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings Ltd. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi, ed è soggetto ad aggiustamenti al closing.

‘Ci sarà continuità’

“Siamo lieti di accogliere Versace nel Gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale – dice Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del Gruppo Prada – il nostro obiettivo è di dare continuità all’eredità di Versace, celebrandone e reinterpretandone l’estetica audace e senza tempo; offriremo una piattaforma solida, rafforzata nel corso degli anni da continui investimenti industriali e distributivi. La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione”.

Prada: ‘Potenziale enorme’

“L’acquisizione di Versace rappresenta un passo ulteriore nel percorso evolutivo del nostro Gruppo e aggiunge una nuova dimensione, diversa e complementare – osserva Andrea Guerra, amministratore delegato del Gruppo Prada – infrastruttura del Gruppo è forte, abbiamo verticalizzato le organizzazioni dei nostri brand, e abbiamo rafforzato le nostre routine ed i nostri processi. Ci sentiamo pronti ad aprire questo nuovo capitolo. Versace ha un potenziale enorme. Il cammino sarà molto lungo e richiederà pazienza e disciplina nell’esecuzione. L’evoluzione di un marchio necessita di tempo e di cura continua. Voglio ringraziare Capri Holdings per aver preservato ed ulteriormente arricchito l’heritage di questo magnifico brand. Nonostante il periodo di grande incertezza, guardiamo al futuro con fiducia, proiettati su una visione strategica di lungo termine”.

