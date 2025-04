Le azioni mirate sono soprattutto per i moscioli, tipicità del mare marchigiano

L’assessore alla pesca ,arittima, Andrea Antonini, ha incontrato nei giorni scorsi gli operatori della piccola pesca per affrontare le difficoltà che stanno colpendo il settore dei mitili, in particolare del mosciolo. L’incontro, svoltosi presso la sede dell’assessorato, ha visto la partecipazione di numerosi pescatori, rappresentanti della comunità scientifica, tra cui Università, CNR-IRBIM e Istituto Zooprofilattico, coinvolti nelle attività di studio e monitoraggio del fenomeno, e del Comune di Ancona. Durante il confronto, i partecipanti hanno espresso preoccupazioni per la crisi in atto, segnalando le ricadute economiche e ambientali che stanno mettendo a rischio la sostenibilità dell’attività.

I sostegni al comparto

L’assessore Antonini ha ascoltato con attenzione le istanze del comparto, ribadendo l’impegno della Regione nel promuovere soluzioni immediate e concrete. “La crisi che sta colpendo il settore della pesca dei moscioli è un tema importante che richiede un’immediata risposta – ha dichiarato Antonini –. La Regione è impegnata a lavorare a stretto contatto con i pescatori e gli enti di ricerca per individuare interventi efficaci e tempestivi”. Tra le misure in valutazione: il rafforzamento del sostegno alla ricerca scientifica, il monitoraggio costante degli stock e l’attivazione delle procedure ministeriali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. “Il mosciolo rappresenta un elemento identitario della piccola pesca marchigiana – ha aggiunto Antonini – e come Regione faremo tutto il possibile per sostenere il comparto, consentendo alle imprese una piena ripresa dell’operatività”.

