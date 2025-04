Le informazioni sono privilegiate se non sono a disposizione del pubblico, riguardano strumenti finanziari e sono idonee, se rese pubbliche, a influenzare il prezzo degli strumenti finanziari cui si riferiscono. Fare insider trading vuol dire quindi porre in essere operazioni nei mercati azionari sulla base di informazioni chiave prima che esse divengano di pubblico dominio. L’organo preposto al controllo delle transazioni sul mercato borsistico in Italia è la Consob. Sono considerate sanzionabili l’uso di informazioni privilegiate nel compimento di operazioni su strumenti finanziari, la comunicazione a terzi di queste informazioni senza un giustificato motivo, la raccomandazione a terzi di porre in essere tali operazioni, senza rivelare loro le informazioni privilegiate possedute.