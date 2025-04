Sulle prospettive per l'anno in corso gravano incertezza e preoccupazioni per via delle politiche Usa

I dazi voluti da Donald Trump rendono le aziende pessimiste per via dell’incertezza. L’analisi è di Bankitalia nella sua ‘Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – primo trimestre 2025’. Nel primo trimestre dell’anno – osserva Bankitalia – continuano a prevalere le valutazioni di peggioramento sia della situazione economica generale corrente sia delle proprie condizioni operative a breve termine.

Sulle prospettive delle aziende per l’anno corrente – si rileva – gravano l’incertezza e le preoccupazioni derivanti dagli effetti diretti o indiretti delle politiche commerciali degli Stati Uniti. Nel primo trimestre del 2025, il saldo tra le valutazioni di miglioramento e di peggioramento della situazione economica generale del Paese si è ulteriormente deteriorato. Il saldo relativo alle sole esportazioni è tornato positivo dopo il deterioramento osservato nello scorso trimestre, con un incremento marcato in tutti i comparti.

Pur ritenendo le condizioni per investire ancora sfavorevoli, le imprese si attendono un aumento della spesa nominale per investimenti nel 2025. Le valutazioni sull’accesso al credito risultano stabili e la posizione di liquidità è ritenuta nel complesso soddisfacente. Le aspettative delle imprese sull’inflazione al consumo sono aumentate su tutti gli orizzonti di previsione, pur rimanendo su valori inferiori al 2%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata