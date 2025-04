Gli analisti di Equita sulla base della lista dei prodotti definiti dall'Ue per applicare contro-tariffe doganali

Dopo i dazi voluti da Donald Trump, in base agli spiragli su una possibile lista di prodotti esclusi, Campari potrebbe esser il maggior beneficiario se il bourbon e il vino rimanessero fuori dalla lista.

“Secondo quanto riportato ieri da Ft, l’Ue escluderà il bourbon, il vino e i prodotti caseari dalla lista di tariffe ritorsive contro gli Stati Uniti, a seguito delle pressioni di Francia, Italia e Irlanda. Sebbene i dazi aggiuntivi di Trump sulle importazioni dall’Ue colpiscano tutte le importazioni, questa mossa dall’Ue potrebbe portare l’amministrazione statunitense a un atteggiamento più benevolo nei confronti dell’industria europea di vino e alcolici – dicono gli analisti di Equita che offrono la raccomandazione di ‘buy’ sul titolo Campari – il maggiore beneficiario in questo caso secondo le nostre stime sarebbe Remy Cointreau (in assenza di azioni di compensazione, i dazi dall’Ue inciderebbero per circa il 10% dell’Ebit) seguito da Campari (circa 6% dell’Ebit, già nelle stime), e poi Pernod e Diageo“.

