Nagel: "Necessarie alleanze forti e meno barriere commerciali"

Le decisioni di imporre dazi da parte dell’amministrazione americana “mettono in pericolo la stabilità globale”, sono quindi “necessarie alleanze forti e meno barriere commerciali”. Questo il commento del presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, sui dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump e sul conseguente crollo dei mercati globali, come riferito a LaPresse dalla Banca centrale tedesca. Secondo Nagel, le decisioni sulle tariffe “stanno mettendo l’economia globale sulla strada sbagliata, perché il risultato è che la prosperità di tutti è sotto attacco”.

Per il presidente della Bundesbank, “la crescita economica globale diminuirà”, mentre “i prezzi aumenteranno”, così come “aumenterà il livello di incertezza tra gli operatori economici”. Nagel, che è membro del Consiglio direttivo della Bce, ritiene che la decisione sui dazi “metterà alla prova anche i risultati della politica monetaria”, e a livello di Eurosistema “dovremo rivalutare la situazione”. In generale, “queste decisioni mettono in discussione i risultati raggiunti e mettono alla prova le alleanze”, ha sottolineato Nagel, che vede “molti sconfitti, soprattutto negli Usa”. Il presidente della Bundesbank ha quindi rivolto “un appello all’amministrazione statunitense affinché tenga aperta la porta a colloqui nell’interesse comune”.

