Gruppo in espansione sul versante della produzione e acquisizione. Società tecnologica hiberus in rapida crescita

Henneo aumenta il fatturato e chiude il 2024 a +22,3%; quasi quattro punti in più rispetto all’anno precedente. Lo riporta Dircomfidencial. L’azienda del panorama media ha registrato un fatturato di 297,1 milioni rispetto ai 242,9 milioni dell’anno precedente, e ha anche migliorato il suo ebitda del 32%, raggiungendo i 24 milioni.

Il gruppo, cui fa capo l’Heraldo de Aragón, giornale fondato nel 1895, è impegnato da 25 anni in un piano di diversificazione ed espansione che ha portato all’acquisizione di testate come il quotidiano nazionale 20minutos, Cinemanía e Lainformación, oltre a sviluppare più di 3.500 ore di produzione audiovisiva; alla creazione di un’azienda tecnologica come hiberus e alla promozione di alleanze con altri gruppi editoriali attraverso la piattaforma Alayans. Opera anche nei settori dell’industria e della distribuzione. In totale, circa 4.500 persone lavorano attualmente nel gruppo.

Lo scorso settembre Henneo ha acquisito le testate di Axel Springer España, come Business Insider España, Autobild España, Hobby Consolas, Retro Gamer, Computer Hoy e Top Gear che le hanno permesso di ampliare il numero di pubblicazioni di sua proprietà in settori nuovi e in crescita. Allo stesso modo, l’incorporazione di questi marchi consente alla piattaforma di marketing pubblicitario di Henneo, Alayans, di ampliare i dati sull’audience offerti ai propri inserzionisti.

Nell’area media, il fatturato è rimasto stabile e le testate del gruppo sono “tra i primi tre giornali in termini di utenti web e pagine viste”. Nell’area audiovisiva, Factoría Henneo continua con i suoi piani di espansione nazionale. La società tecnologica del gruppo, hiberus, è diventata “ancora una volta l’azienda tecnologica a più rapida crescita in Spagna“. Nel 2024 ha aumentato il suo fatturato di oltre il 40%, superando i 184 milioni di euro, e sta facendo progressi nella sua aspirazione di diventare la prima società di consulenza tecnologica con capitale 100% spagnolo.

