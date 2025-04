Il direttore de Il Sole24 Ore Fabio Tamburini presenta l'evento che si terrà dal 22 al 25 maggio

Sei premi Nobel, 16 ministri, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. E poi 107 relatori del mondo accademico, 45 economisti nazionali e internazionali, 61 tra manager e imprenditori e 66 rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Sono i numeri della 20esima edizione del Festival dell’economia di Trento, in programma dal 22 al 25 maggio, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto di Provincia autonoma, Comune e Università.

“Una formula vincente che ha portato il ‘popolo dello scoiattolo’ a crescere in modo straordinario, arrivando a oltre 100mila presenze in tre anni”, ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini durante la conferenza stampa di presentazione del programma al Mudec di Milano. In quattro giorni sono in calendario oltre 300 eventi con le iniziative del ‘Fuori festival’, ‘Economie dei territori’ e ‘Incontri con l’autore’. Il filo conduttore è il titolo che il Comitato scientifico ha scelto per l’edizione 2025: ‘Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio’. “Rischi fatali perché sono in gioco equilibri da cui dipende il futuro dell’uomo e tutto ciò senza livelli di consapevolezza e conoscenza adeguati – ha spiegato Fabio Tamburini -. Scelte fatali perché sono tanti i crocevia da attraversare ed è fondamentale di volta in volta imboccare la strada giusta”.

Il 12 aprile l’anteprima del Festival economia col governatore di Bankitalia

Il Festival dell’economia terrà a battesimo le iniziative per i 160 anni del Sole 24 Ore che culmineranno a novembre. Per l’occasione il Festival 2025 sarà preceduto da un’anteprima. Il 12 aprile al Teatro Sociale interverrà il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, per un incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie e dell’Università. A intervistarlo, insieme al direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, 10 studenti. La stessa mattina sarà inaugurata presso Fondazione Caritro la mostra ‘L’avventura della moneta: dall’oro al digitale’ realizzata in collaborazione con il Museo della moneta della Banca d’Italia. L’esposizione sarà visitabile fino al 25 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata