I dati dell'Osservatorio dell'Inps, l'importo complessivo è di quasi 254 miliardi all'anno

Le pensioni a gennaio 2025 vanno a 18 milioni di persone (17.986.149 per la precisione) per un importo complessivo di quasi 254 miliardi (253,9 miliardi) all’anno. Questo quanto emerge dall’Osservatorio statistico sulle pensioni erogate dall’Inps (esclusa gestione dipendenti pubblici) che riporta dati sulle pensioni vigenti al primo gennaio 2025 e sulle pensioni nuove liquidate nel 2024.

L’Istituto registra un totale di 17.986.149 pensioni vigenti, di cui il 76,1% (13.687.335 pensioni) di natura previdenziale e il 23,9% (4.298.814 pensioni) di natura assistenziale. L’importo complessivo annuo è pari a 253,9 miliardi di euro, di cui 226,6 miliardi da gestioni previdenziali e 27,3 miliardi da gestioni assistenziali.

In base alla categoria, le prestazioni di tipo previdenziale sono costituite per il 69,5% da pensioni di vecchiaia (il 57,3% erogate a uomini), per il 4,8% da pensioni di invalidità previdenziale (58,0% uomini) e per il 25,7% da pensioni ai superstiti (il 12,6% uomini).

Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 79,4% da invalidità civili sotto forma di pensione e indennità e per il residuo 20,6% da pensioni e assegni sociali.

