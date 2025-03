La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese batte i record di vendite in crescita del 5,7%

Lamborghini supera per la prima volta i 3 miliardi di ricavi.

La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese conferma il trend positivo degli ultimi anni chiudendo il 2024 con i migliori risultati di sempre in termini di consegne, vendite e utile operativo. Nonostante le difficili condizioni del mercato automobilistico per la prima volta nella sua storia registra ricavi superiori ai 3 miliardi di euro (3,09 miliardi di euro), in crescita del 16,2% rispetto al 2023. In crescita anche l’utile operativo, che supera gli 800 milioni di euro, attestandosi a 835 milioni di euro: +15,5% rispetto al 2023. Il margine operativo si attesta al 27%, consolidando la posizione del brand tra i player globali più redditizi nel settore dei beni di lusso. Le vendite hanno raggiunto un livello record con 10.687 vetture nel 2024, superando nuovamente la soglia delle 10.000 unità e registrando una crescita annua del 5,7%.

“Evolvere l’intera gamma di prodotti continuando a crescere: così possiamo riassumere un altro anno record per Automobili Lamborghini – osserva Stephan Winkelmann, presidente e Ceo di Automobili Lamborghini – nonostante le difficoltà del mercato automobilistico e il clima altamente competitivo, nel 2024 abbiamo registrato una crescita in tutte e tre le macro regioni, confermando la forza globale del brand. Questi risultati evidenziano i punti di forza del nostro straordinario team e ci riempiono di fiducia e determinazione mentre abbracciamo le prossime sfide del settore, continuando a combinare performance, esclusività e innovazione”.

“L’azienda – afferma Paolo Poma, amministratore delegato e Cfo di Automobili Lamborghini – ha continuato a crescere sia dal punto di vista finanziario che da quello aziendale nel 2024, confermando livelli di redditività simili a quelli registrati dai principali marchi del lusso a livello mondiale. In questo contesto sfidante, il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere una crescita sostenibile sia dal punto di vista finanziario che ambientale, creando valore per tutti i nostri stakeholder”.

