Presente alla Rinascente di Roma l'Ambasciatore di Svizzera in Italia per sostenere l'innovazione elvetica in particolare in ambito cosmetico

Ore e ore davanti a smartphone, tablet, computer e televisori. Insieme a una compagnia invisibile, la luce blu tra le principali cause dell’invecchiamento della pelle. Per combattere gli effetti nocivi della luce blu sbarcano in Italia i prodotti di Kenzai Cosmetics, la start-up svizzera che grazie all’innovazione, alla ricerca, alla composizione di ingredienti rari ha dato vita a prodotti che agiscono come uno scudo contro la luce blu, e anche contro gli impatti dell’inquinamento in particolare dello smog delle città. La luce blu, infatti, secondo importanti studi scientifici (ospitati anche su ‘Nature’), accelera l’invecchiamento cutaneo, provoca stress ossidativo, altera la barriera protettiva dell’epidermide, provoca rughe precocemente, impedisce il rinnovamento cellulare.

Innovazione svizzera per una bellezza naturale

In quest’ottica, la gamma di prodotti naturali anti-age di Kenzai Cosmetics per la cura della pelle – accolti da ‘La Rinascente’ – sono in grado di proteggere dalla luce blu. Grazie a ingredienti rari come l’ectoina e la linfa di bulbina frutescens, le sue formule offrono una difesa efficace contro le ‘aggressioni digitali’ alla pelle. Un approccio innovativo quello di Kenzai Cosmetics che è valso il prestigioso premio ‘New Brand of the Year 2024’ agli European Natural Beauty Awards di Stoccolma. Non solo questo però, perché naturalità e sostenibilità sono tratti distintivi di questa azienda elvetica dal marchio Swiss made, inteso come sinonimo di affidabilità e qualità, che non usa sintesi chimica né alcol ma soltanto acqua naturale delle Alpi svizzere e che pone attenzione anche all’economia circolare nei suoi packaging (bottiglie di vetro e confezioni airless). Kenzai Cosmetics ha la certificazione ‘Natrue’, un bollino di garanzia assegnato ai cosmetici naturali e biologici realizzati con ingredienti ‘ogm free’ e 100% naturali.

Sostegno alle start-up svizzere e relazioni italo-svizzere

L’innovazione non si sviluppa da sola: ha bisogno di sostegno e riconoscimento internazionale. L’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, sottolinea l’importanza delle relazioni economiche tra Svizzera e Italia, in particolare nell’innovazione anche nei settori della cosmetica. “L’Italia è un partner commerciale fondamentale per la Svizzera, con un forte appeal per i marchi di alta gamma – afferma l’Ambasciatore Balzaretti – le start-up svizzere godono di una reputazione di eccellenza e innovazione in Europa. La cooperazione tra i due Paesi contribuisce a promuovere giovani imprese in grado di rivoluzionare i loro mercati”.

Kenzai Cosmetics sbarca in Italia

“Siamo molto felici di questa partnership con La Rinascente in Italia – osserva Barbara Darbellay-Moor, co-founder di Kenzai Cosmetics – l’Italia è una tappa importante della nostra espansione internazionale. Kenzai Cosmetics propone una cosmetica innovativa, con una unique selling proposition che protegge dagli effetti nocivi della luce blu, che è una delle tre prime cause dell’invecchiamento cutaneo. Nei nostri prodotti abbiamo abbinato due ingredienti chiave: l’ectoina e la linfa di lulbina frutescens. Questi due ingredienti proteggono le cellule contro la luce blu e in contemporanea stimolano l’elastina e la produzione di collagene per una pelle idratata e rimpolpata. La nostra gamma è senza componenti chimici, senza parabeni, né perturbatori endocrini, con un’acqua assolutamente pura, che sgorga direttamente dalle montagne svizzere, con un PH assolutamente neutro, ottimale. Per questo abbiamo ottenuto il prestigioso label ‘NATRUE’ per tutta la nostra gamma. Il nostro impegno ci ha permesso di vincere due premi agli European Natural Beauty Awards a Stoccolma a ottobre 2024, per la purezza e l’innovazione dei nostri prodotti”. Il fratello Stéphan Moor, anche lui co-founder di Kenzai Cosmetics, ha raccontato che “il brand ha anche un impegno sociale, ed è per questo che sosteniamo la Fondazione svizzera ‘Vision for all’, creata dal professor André Mermoud che ha per vocazione di permettere alle persone in difficoltà di aver accesso a cure oftalmologiche. Gli effetti della luce blu sono abbastanza conosciuti in oftalmologia, poco in cosmetica, per noi il fatto di sostenere questa Fondazione è un modo di creare un legame tra gli occhi e la pelle”. Poi l’arrivo in Italia: “I primi risultati sono ottimi, siamo molto orgogliosi di esserci. L’Italia è stato il primo Paese dove ci è sembrato importante esser presenti. Non è un caso dato che l’Italia sia un Paese conosciuto per essere all’avanguardia, nel design, nella moda, nell’innovazione”.

La Rinascente, trampolino di lancio per marchi innovativi

In quanto punto di riferimento per la vendita al dettaglio di fascia alta in Italia, ‘La Rinascente’ svolge un ruolo fondamentale nell’accogliere i marchi emergenti. Il suo impegno nel promuovere l’innovazione cosmetica offre a Kenzai Cosmetics una visibilità eccezionale e un’opportunità unica: conquistare un nuovo mercato. “Scegliere brand come Kenzai Cosmetics che sposano impegno sociale, innovazione e naturalità è una strategia sempre più cruciale per compagnie come la nostra che vogliono mantenere una reputazione solida e duratura – osserva Giorgio Caputo, Store Manager La Rinascente Roma Piazza Fiume – consumatori sono inoltre sempre più attenti a temi come la sostenibilità e l’etica aziendale e premiano i brand che dimostrano un impegno reale. Affiancarsi ad aziende innovative e responsabili aiuta a distinguersi in un mercato competitivo. La scelta di partner che sposano questi valori è una strategia di lungo termine che genera valore”.

Con questo posizionamento all’incrocio tra innovazione, naturalità ed eccellenza svizzera, Kenzai Cosmetics si sta affermando come marchio pioniere nella protezione dalla luce blu, uno dei temi principali della bellezza moderna.

