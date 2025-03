Figura di spicco nel panorama dell’informazione italiana

Con una doppia votazione, prima come consigliere e successivamente come vicepresidente nazionale, Nicola Turco è stato ufficialmente nominato alla guida del settore Editoria e Comunicazione di Confimprese Italia. La nomina è stata formalizzata oggi dal Presidente nazionale Guido D’Amico, che ha sottoscritto l’incarico conferendo a Turco un ruolo strategico all’interno dell’associazione.

Chi è Nicola Turco

Nicola Turco è una figura di spicco nel panorama dell’informazione italiana. Alla guida del gruppo editoriale Primaset, detiene concessioni ministeriali per il canale televisivo nazionale 149, il quarto in Italia per l’informazione All News H24, con notiziari e breaking news anche in lingua inglese.

Il gruppo comprende inoltre il canale nazionale musicale NTR 264, la radio nazionale DAB NTR e il quotidiano web Notix.it. Nel suo nuovo ruolo di vicepresidente, Turco avrà il compito di confrontarsi con ministeri, sottosegretari, l’Agcom, le aziende concessionarie ministeriali dei Mux, DAB e FM, oltre che con case cinematografiche e altri operatori del settore.

A seguito della nomina, Nicola Turco ha espresso la propria gratitudine dichiarando: “Ringrazio il Presidente Guido D’Amico, la giunta nazionale, gli associati e i presidenti regionali, provinciali e locali per la fiducia accordatami. Auguro a tutti un buon lavoro.”Con questa nomina, Confimprese Italia rafforza la propria presenza nel settore della comunicazione, puntando su un profilo di alto livello per affrontare le sfide del comparto editoriale e multimediale.

