La presidente della Banca Centrale Europea: "Certezze consolidate sono state sconvolte, difficile prevedere se shock saranno inflazionistici o disinflazionistici"

La guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti dall’amministrazione Trump, le crisi geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente, il cambiamento climatico. Sono alcune delle ragioni per cui la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha definito “eccezionalmente elevato” il livello di incertezza che la Bce deve affrontare nello stabilire le sue decisioni di politica monetaria. “Il livello di incertezza che stiamo affrontando è eccezionalmente elevato. L’indice di incertezza della politica commerciale si attesta attualmente su un valore prossimo a 350, ovvero più di sei volte il suo valore medio dal 2021. E gli indicatori di rischio geopolitico hanno raggiunto livelli mai visti dai tempi della Guerra fredda, se si escludono guerre e grandi attacchi terroristici”, ha detto Lagarde nel suo intervento alla conferenza ‘The Ecb and its watchers’. “In un contesto di incertezza, un forte impegno nel mantenimento della stabilità dei prezzi nel medio termine è più importante che mai”, ha spiegato Lagarde, aggiungendo che “questo impegno richiederà agilità nel rispondere ai nuovi shock, seppur all’interno di un quadro ben definito che limiti reazioni miopi e una discrezionalità sfrenata. Di conseguenza dovremo continuare a orientare le aspettative del pubblico. Le persone guarderanno a noi, e ad altri decisori politici, per capire come affronteremo questa era più volatile e come contribuiremo a ridurre, anziché amplificare, l’incertezza”.

The level of uncertainty we are facing is exceptionally high, says President Christine @Lagarde.

Maintaining stability in a new era will be a formidable task which will require an absolute commitment to our inflation target and the agility to react as necessary.#ECBwatchers

