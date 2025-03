Il record dello scorso anno del marchio automobilistico tedesco

Il settore automobilistico si sta indebolendo, ma nel 2024 la Volkswagen è riuscita a stabilire un altro record con un prodotto differente: il ‘Currywurst Volkswagen’ ha venduto più che mai. Nel 2024 nelle mense e nei supermercati sono state vendute 8,552 milioni di unità, ha annunciato il comitato aziendale in un post intranet, come riportato dalla Dpa. Si tratta di ben 200.000 salsicce in più rispetto all’anno record precedente del 2023. Un portavoce dell’azienda ha confermato la notizia.

“Con oltre 8 milioni di Volkswagen Original Currywurst venduti, celebriamo un nuovo record di vendite”, ha scritto il direttore delle risorse umane Gunnar Kilian su LinkedIn. Ciò significa che il gruppo ha venduto più salsicce che automobili con il suo marchio principale: gli 8,5 milioni di salsicce sono stati compensati da circa 5,2 milioni di auto e furgoni con il logo Volkswagen nel 2024. Sebbene le vendite di veicoli di tutti i marchi del Gruppo Volkswagen siano aumentate, attestandosi a 9,03 milioni di modelli, nel 2024 sono diminuite del 2,3%.

L’azienda attribuisce il record dei suoi wurstel a nuove varianti come la salsiccia per hot dog lanciata nel 2021, di cui l’anno scorso sono state vendute poco più di due milioni di unità. Sono stati venduti più di sei milioni di pezzi del classico currywurst. Nel 2019, il numero aveva già raggiunto i sette milioni e negli anni della pandemia del 2020 e del 2021 era ancora di 6,5 milioni. Seguiranno altre varianti, ha annunciato Kilian. “Il nostro prossimo currywurst è già in lavorazione!” ha scritto nel suo post.

La messa al bando del classico currywurst da una mensa Volkswagen di Wolfsburg ha scatenato un putiferio a livello nazionale nel 2021. In particolare, la reazione dell’ex cancelliere Gerhard Schröder (“Se fossi ancora nel consiglio di sorveglianza della Volkswagen, una cosa del genere non sarebbe mai accaduta”) alimentò un dibattito sul consumo di carne nelle aziende.

Nel 2023, Volkswagen ha eliminato il divieto di mangiare currywurst nella mensa in questione. Il prodotto a base di carne era sempre rimasto in offerta nelle altre oltre 30 mense e chioschi dello stabilimento. Il currywurst Volkswagen è stato introdotto nel 1973. È disponibile anche in molti supermercati della Bassa Sassonia. Viene prodotto nella macelleria dello stabilimento Volkswagen Service di proprietà della fabbrica. La Volkswagen gli ha persino assegnato un proprio codice prodotto: 199 398 500 A.

