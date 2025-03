Sileoni (Fabi): "Scelta che dà respiro a famiglie e imprese"

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commenta positivamente la decisione della Banca centrale europea di abbassare i tassi d’interesse di 25 punti base. “Ottima notizia. Il ribasso è un bene sia per l’abbassamento degli oneri sul debito pubblico sia per le imprese e le famiglie che devono chiedere un prestito sia per chi ha già sottoscritto un mutuo a tasso variabile. L’importante, comunque, che l’inflazione resti il faro che deve guidare le prossime decisioni della Bce, atteso che i possibili dazi di Trump potrebbero avere un effetto devastante sui prezzi”, afferma Dona.

Secondo lo studio dell’associazione di consumatori, la riduzione dei tassi di 25 punti percentuali, considerando l’ultimo Taeg comunicato da Bankitalia, 3,55 per cento, e l’importo e la durata media di un mutuo, corrisponde, nel caso vi fosse un pieno trasferimento sull’Euribor, a un calo della rata – per chi ha contratto ora un mutuo a tasso variabile – di 17,50 euro al mese, pari a 210 euro all’anno. Un risparmio che va poi riducendosi man mano che il mutuo si avvicina alla sua scadenza e si paga quasi soltanto la quota capitale.

“La decisione della Banca centrale europea di abbassare il costo del denaro al 2,5%, dopo il 2,75% fissato a gennaio, è un segnale concreto che va nella giusta direzione. Una scelta che finalmente dà respiro alle famiglie e alle imprese italiane, dopo anni di rialzi che hanno pesato sulle tasche di milioni di cittadini”, commenta il presidente della Fabi, Lando Maria Sileoni. “La riduzione dei tassi avrà verosimilmente due effetti positivi immediati: da un lato, renderà più accessibile il mercato dei mutui, favorendo così il rilancio del settore immobiliare, che è un pilastro dell’economia italiana; dall’altro, abbasserà il costo del credito al consumo, incentivando gli acquisti e sostenendo i consumi delle famiglie. Ciò si potrebbe tradurre, ragionevolmente, in un beneficio concreto per la crescita economica del Paese”. è il ragionamento del leader del sindacato dei bancari.

