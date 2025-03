Dato in lieve rialzo rispetto alle prime valutazioni, nel quarto trimestre del 2024 sale dello 0,1%

L’Istat rivede le stime sul Pil, cresce dello 0,6% sull’anno. Nel quarto trimestre del 2024 il Pil (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del quarto trimestre del 2023.

Si tratta di un dato in lieve rialzo rispetto alla stima preliminare, che aveva registrato una crescita nulla in termini congiunturali e dello 0,5% in termini tendenziali. La leggera ripresa di fine anno determina per il 2025 una crescita acquisita dello 0,1%.

Secondo l’Istat rispetto al trimestre precedente tutti i principali aggregati della domanda interna sono risultati in aumento con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dell’1,6% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, dello 0,4% e dello 0,2%.

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per 0,5 punti percentuali alla crescita del Pil: +0,1 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni sociali private (Isp), +0,4 gli investimenti fissi lordi e contributo nullo della spesa delle amministrazioni pubbliche.

Si registrano andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto in agricoltura e servizi, diminuiti rispettivamente dello 0,7% e dello 0,1%, mentre l’industria è cresciuta dello 0,9%.

