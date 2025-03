L'aggiornamento dell'Arera per il Servizio di tutela della vulnerabilità. Oltre il 47% in distribuzione e imposte

Bollette del gas aumentano del 3% a febbraio 2025, rispetto a gennaio per il servizio di tutela. Lo comunica l’Arera – l’Autorità di regolazione per l’energia, il gas, l’acqua, e i rifiuti – nell’aggiornamento delle condizioni del Servizio di tutela della vulnerabilità del gas per febbraio 2025.

L’Arera ricorda che la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Per il mese di febbraio – riferisce l’Arera – che “ha visto le quotazioni all’ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a gennaio, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 52,91 euro al Megawattora (MWh)“. Per il mese di febbraio 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (consumi medi di gas di 1.100 metri cubi all’anno) è pari a 130,43 centesimi di euro per metro cubo (+3% su gennaio), con il 45,6% del totale della bolletta che va per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, il 20,5% per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; e le imposte per il 26,9% del totale della bolletta. Insieme tra distribuzione e imposte si arriva a oltre il 47% del peso della bolletta.

