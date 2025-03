Dati ministero Infrastrutture e trasporti, riduzione del 6,28% sull'anno. Meglio le elettriche, a 5% quota mercato

Auto e mercato, continua la sofferenza. A febbraio 2025 – secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) al 28 febbraio 2025 – le immatricolazioni sono pari a 137.922 vetture con una riduzione del 6,28% rispetto a quelle registrate nello stesso mese dell’anno precedente quando erano 147.170.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 636.025, ha interessato per il 21,68% vetture nuove e per l’78,32% vetture usate.

Stellantis a quota 30,4%

Stellantis a febbraio 2025 ha immatricolato 41.931 vetture rispetto alle 48.819 dello stesso periodo nel 2024, evidenziando un calo del 14,1%. Nei primi due mesi dell’anno le immatricolazioni sono state 83.476 rispetto alle 98.151 dello scorso anno, segnando -15%. La quota a febbraio si attesta al 30,4% rispetto a 33,1% del 2024. La quota dei primi due mesi del 2025 è del 30,7% rispetto al 33,9% dell’anno precedente.

Mercato elettriche sale al 5%

Passo avanti anche a febbraio per il mercato italiano delle auto elettriche. Nel secondo mese dell’anno, in particolare, sono state immatricolate 6.925 vetture full electric, in crescita del 39,8% rispetto a febbraio 2024, con una quota di mercato salita fino al 5% (dal 3,4% di febbraio 2024). Nel primo bimestre 2025 le auto elettriche registrate in Italia sono 13.646, in aumento del 73,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una market share di poco superiore al 5%, in progresso rispetto al 2,7% del periodo gennaio-febbraio 2024. Il parco circolante elettrico in Italia risulta composto da 289.186 auto elettriche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata