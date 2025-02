Il gruppo assicurativo porta il fatturato a +8% a 110 miliardi, e annuncia un aumento del dividendo a 2,15 euro per azione

Axa porta l’utile netto del 2024 a 7,9 miliardi in salita del 10%.

Il gruppo Axa comunica di aver chiuso il 2024 con un utile netto in crescita del 10% a 7,9 miliardi di euro e un +8% sul fatturato in aumento a 110 miliardi. Il risultato operativo per azione è pari a 3,59 euro, con un rialzo dell’8% rispetto al 2023.

Il gruppo assicurativo francese conferma gli obiettivi del Piano strategico per il 2026. L’andamento del coefficiente di solvibilità cala al 216%, di 11 punti rispetto a fine del 2023, aumenta il fatturato delle assicurazioni danni (+7% a 56,5 miliardi), quello delle assicurazioni vita e malattia (+8% a 51,9 miliardi) e il risparmio gestito (+9% a 1,7 miliardi).

Il gruppo Axa annuncia anche un programma di buyback per un importo massimo di 1,2 miliardi e l’aumento del 9% del dividendo per azione, a 2,15 euro.

“Axa ha ottenuto una performance molto solida nel 2024, portando a termine con successo il primo anno del suo piano strategico ‘Unlock the Future’ – dichiara Thomas Buberl, ceo di Axa – abbiamo una strategia chiara pienamente focalizzata sull’assicurazione e costruita attorno a business chiave, supportata da un solido bilancio. Questo sta producendo risultati attrattivi e consistenti, con ricavi e utili sottostanti per azione record, entrambi in crescita del +8% quest’anno, e una generazione di cassa di oltre 7 miliardi di euro. Il nostro gruppo sta ora crescendo a un ritmo più sostenuto, con solidi incrementi dei ricavi in tutte le linee di business e Paesi. Prosegue la nostra disciplina sui prezzi, accelerando al contempo la crescita dei volumi. Questo testimonia una domanda sostenuta, in particolare sul P&C Commercial Lines, Vita e Salute, un’elevata soddisfazione dei clienti alla base del miglioramento della retention, e il contributo derivante dalle nostre iniziative di crescita”.

