Assemblea il 28 febbraio. Nuovi target: oltre 7,7 miliardi di utili in piano al 2027

Il cda di Bpm ha deciso di rivedere al rialzo il corrispettivo dell’Opa (Offerta pubblica di acquisto) per Anima da 6,2 euro a 7 euro ad azione. Lo comunica Banco Bpm in una nota. Il comunicato di Bpm informa anche che il Consiglio di Amministrazione della banca ha quindi “approvato all’unanimità la convocazione dell’Assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio 2025 al fine di deliberare l’incremento a 7 euro (cum dividendo) del corrispettivo offerto nell’ambito dell’Offerta e la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle condizioni di efficacia dell’offerta non ancora soddisfatte”.

Nuovi target: oltre 7,7 miliardi di utili in piano al 2027

Per Bpm sono previsti nel nuovo piano strategico “utili netti cumulati 2024-2027 oltre 7,7 miliardi, nonostante il forte calo dei tassi di interesse”. Lo comunica Banco Bpm in una nota sui risultati finanziari al 31 dicembre 2024 e sull’aggiornamento del piano strategico. Nel nuovo piano- informa la nota – sono previsti poi 7 miliardi di remunerazione cumulata 2024-27 (oltre 6 miliardi indipendentemente dal trattamento regolamentare relativo all’acquisizione di Anima).”La solidità dei risultati raggiunti e la resilienza degli stessi pur in un contesto di tassi inferiori alle previsioni, ci hanno portato ad aggiornare il Piano Strategico, nell’orizzonte 2025-2027, – si legge nella nota di Banco Bpm – rivedendo al rialzo gli obiettivi rispetto a quelli previsti dall’ultimo Piano. In particolare, con riferimento al corrente anno, anche a seguito della attesa integrazione di Anima a partire dalla fine del secondo trimestre 2025, l’utile netto è atteso superiore al livello adjusted 2024″.”I nuovi target sono stati definiti al 2027 applicando i medesimi driver di crescita del piano strategico 2023-26 ad un punto di partenza migliore, grazie agli eccellenti risultati del 2024″, prosegue la nota”.Bpm indica “un target di utile netto a 2,15 miliardi nel 2027, grazie al combinato della crescita “stand alone” di banco Bpm ( 1,95 miliardi) e dell’integrazione di Anima ( 0,20 miliardi)”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata