Dal 18 al 23 febbraio il Merlata Bloom ospiterà la nuova esperienza di shopping

Dopo il boom di visitatori a Roma e il recente successo di Bologna, il pop-up store di King Colis è pronto a conquistare Milano con una nuova imperdibile tappa. Dal 18 al 23 febbraio, il Merlata Bloom ospiterà l’innovativa esperienza di shopping che sta rivoluzionando il mondo del riuso: 10 tonnellate di pacchi smarriti saranno disponibili per chi ama la sorpresa, il risparmio e un consumo più sostenibile. A Roma e Bologna i pacchi sono andati a ruba, con un totale di oltre 20.000 visitatori che hanno acquistato circa 20 tonnellate complessive di pacchi smarriti in meno di una settimana. Così facendo, circa 50.000 pacchi sono stati salvati dalla distruzione e hanno trovato una nuova casa. Ora l’attenzione si sposta su Milano, dove King Colis punta a superare ogni aspettativa e a far scoprire a sempre più persone il divertimento dello shopping eco-responsabile. La startup francese King Colis recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi sia online che nei suoi pop-up store. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma incentiva l’economia circolare e aiuta a diminuire l’impatto ambientale. Il bello? Nessuno sa cosa c’è dentro il pacco fino all’acquisto, per un effetto sorpresa garantito.

10 tonnellate di pacchi misteriosi provenienti da tutta Europa

I visitatori del pop-up store King Colis potranno scegliere tra 10 tonnellate di pacchi misteriosi provenienti da tutta Europa, acquistarli “a peso” e scoprire tutti i tesori nascosti al loro interno, fino ad esaurimento scorte. Tra i possibili articoli si trovano prodotti high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi. Un’esperienza che unisce la caccia al tesoro al piacere di fare shopping in un modo tutto nuovo. I clienti hanno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto.I pacchi sono venduti a peso: il prezzo per 100 g di pacchi smarriti “Standard” è di 1,99 euro; il prezzo per 100 g di pacchi “Premium” è di 2,79 euro. Ogni anno in Europa milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per vari motivi, spesso a causa di informazioni errate sull’indirizzo. In passato, una volta rimborsati i destinatari, questi pacchi non consegnati venivano distrutti dalle piattaforme responsabili della spedizione. Ogni mese in Europa circa 150 tonnellate di pacchi smarriti vengono distrutte.

La possibilità di acquistare online

Ma con King Colis gli sprechi sono solo un lontano ricordo. La start-up francese ha deciso di riacquistare tutti i pacchi smarriti dall’e-commerce e di rivenderli sul proprio sito web o nei pop-up store, in occasione di eventi temporanei nei principali centri commerciali europei. Killian Denis, co-founder di King Colis, afferma: «Al momento, il nostro obiettivo principale è portare il nostro concept ovunque in Europa, tramite negozi pop-up o attraverso il nostro e-shop. Per ora, l’idea è di mantenere i nostri eventi come “occasioni speciali”.» Nel 2024, la startup ha già “salvato” e venduto 200 tonnellate di pacchi smarriti e ora mira a crescere ancora più rapidamente con un progetto realizzato in un’ottica eco-responsabile che incoraggia l’economia circolare e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di rifiuti. Quando: Dal 18 al 23 febbraio , dalle 10.00 alle 20.00. Dove: Centro commerciale Merlata Bloom – Milano (piano terra, davanti a Snipes).Come: L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata