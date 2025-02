Intervento per il rapporto annuale al Parlamento Ue: "Le soluzione sono alla nostra portata. Maggiore unità"

La presidente della Bce Christine Lagarde vede “sfide immense” per l’Europa ma anche soluzioni “alla portata” a cominciare da una maggiore “unità”.

“Le sfide che l’Europa deve affrontare sono immense – dice Lagarde nel suo intervento sul rapporto annuale Bce 2024 al Parlamento europeo – ma le soluzioni sono alla nostra portata. La nostra opportunità risiede in più Europa. Come disse Konrad Adenauer 70 anni fa, ‘l’unità europea era il sogno di pochi. È diventata la speranza per molti. Oggi è una necessità per tutti noi’. Questo sentimento suona vero oggi più che mai”.

Poi Lagarde parla anche di inflazione (“destinata a tornare al nostro obiettivo di medio termine del 2% nel corso di quest’anno”), della “priorità dell’Europa di rafforzare il mercato interno, rimuovendo le barriere rimanenti all’interno del mercato unico, barriere che funzionano effettivamente come tariffe, possiamo sbloccare economie di scala, incoraggiare l’innovazione e ridurre i costi sia per i consumatori che per i produttori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata