Amministrazione Usa sospende programma da 5 miliardi di dollari dedicato all'installazione delle infrastrutture

Donald Trump dice basta alle colonnine per la ricarica elettrica. La nuova amministrazione Usa ha infatti sospeso il programma da 5 miliardi di dollari lanciato dal precedente governo di Joe Biden per aiutare gli stati nella installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche lungo le autostrade e le strade statali. Secondo quanto emerge da un promemoria del Dipartimento dei Trasporti, di cui riferisce la Cnn, il programma National electric vehicle infrastructure, noto anche come Nevi, è stato creato in seguito alla legge sulle infrastrutture approvata con voti sia repubblicani che democratici nel 2021 e faceva parte delle politiche di Biden sul clima e sull’energia pulita per aumentare la circolazione dei veicoli elettrici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata