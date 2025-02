Precisazione dell'Inps sulla nuova disciplina, apertura alle lavoratrici autonome. Ma manca il decreto attuativo

Bonus mamma per il 2025, arriva la nuova disciplina così come stabilito con l’ultima Manovra. In particolare ora sarà anche per due figli e si apre anche alle lavoratrici autonome. Ma si stringono le maglie per accedere al beneficio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Precisazione dell’Inps

L’Inps fa presente che il bonus mamma è nato come esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, con un limite massimo fissato a 3mila euro all’anno, in favore delle dipendenti madri con tre o più figli a carico, valido fino al compimento del 18esimo anno di età del figlio più piccolo. Si è passati poi a una sperimentazione per il 2024: il bonus è stato esteso anche alle lavoratrici madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

I requisiti

In quest’ultimo caso, l’esonero in favore delle lavoratrici madri di due figli non è più applicabile dallo scorso 31 dicembre 2024; quello per le lavoratrici madri con tre o più figli rimane valido fino al 31 dicembre 2026. Con la legge di Bilancio 2025 è stata introdotta una nuova forma di esonero, di tipo parziale e non totale, per le lavoratrici con contratto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e per le lavoratrici autonome (escluse quelle in regime forfettario). Il limite massimo di reddito è di 40mila euro all’anno. E’ previsto anche un limite di spesa pari a 300 milioni all’anno per la misura di decontribuzione.

I tempi

Dal primo gennaio 2025 possono beneficiare dell’esonero parziale le lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, le lavoratrici madri di tre o più figli potranno beneficiare dell’agevolazione fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Al momento manca però ancora il decreto attuativo che deve esser messo a punto dal ministero del Lavoro e dal ministero dell’Economia, e che sarebbe dovuto arrivare entro la fine del mese di gennaio.

