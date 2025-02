“In questo paese molti hanno lo sport di parlare male del nostro paese ed è un errore clamoroso. In un momento in cui abbiamo un presidente del consiglio che sta facendo bene il proprio lavoro e sta portando la reputazione del nostro paese all’estero in un modo estremamente positivo, io credo che il supporto di chi opera nel nostro paese, a parte le considerazioni politiche, ma o considerazioni di far accelerare l’economia reale del paese sia un dovere di tutti noi “. Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, all’incontro per la stampa sui risultati consolidati del Gruppo relativi all’esercizio 2024.

