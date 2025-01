Decisione in linea con le attese ma contraria a quanto chiesto da Trump. Powell: "Non ho avuto contatti con il presidente"

Nella sua prima decisione sotto il nuovo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse tra il 4,25% e il 4,5%. Lo si legge in una nota diffusa dalla stessa Fed. La decisione, annunciata al termine della riunione del comitato direttivo (Fomc), è in linea con le attese.

Powell: “Non ho avuto contatti con Trump”

Al World Economic Forum di Davos, però, il neo-presidente Trump aveva chiesto alla Fed un calo “immediato” dei tassi di interesse, che non si è materializzato. A un giornalista che gli chiedeva di commentare la richiesta, il presidente della banca centrale, Jerome Powell, ha risposto: “Non ho avuto contatti” con Donald Trump. “Non intendo fare alcun commento in merito a quello che ha detto il presidente. Non è appropriato per me farlo. Il pubblico dovrebbe essere fiducioso del fatto che continueremo a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto, concentrandoci per raggiungere i nostri obiettivi”.

Trump: “Dalla Fed pessimo lavoro, ridurrò io l’inflazione”

“Poiché Jay Powell e la Fed non sono riusciti a fermare il problema che hanno creato con l’inflazione, lo farò io stimolando la produzione energetica americana, tagliando la regolamentazione, riequilibrando il commercio internazionale e riaccendendo la produzione americana. Ma farò molto di più che fermare l’inflazione, farò rendere il nostro Paese nuovamente potente, finanziariamente e non solo”, ha commentato Trump su Truth. “La Fed – prosegue – ha fatto un pessimo lavoro sulla regolamentazione bancaria. Il Tesoro guiderà gli sforzi per tagliare le regolamentazioni non necessarie e renderà liberi i prestiti per tutte le persone e le imprese americane. Se la Fed avesse dedicato meno tempo al DEI, all’ideologia di genere, all’energia ‘verde’ e al falso cambiamento climatico, l’inflazione non sarebbe mai stata un problema. Invece, abbiamo sofferto della peggiore inflazione nella storia del nostro Paese!”

